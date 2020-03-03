В России стюардесса и пилот с подозрением на коронавирус сбежали из-под карантина

Сотрудники правоохранительных органов пытаются связаться со стюардессой Анной Паниной, но она не отвечает на звонки.

Российская стюардесса с подозрением на коронавирус сбежала из-под карантина в Москве.

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Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, сотрудница авиакомпании Анна Панина должна была находиться дома в течение двух недель после возвращения из-за границы, однако утром 3 марта россиянку видели на Псковской улице. В этот же день девушка ездила по Москве на BMW. Сотрудники правоохранительных органов пытаются связаться с Паниной, но она не отвечает на звонки.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил о российском пилоте Сергее Суханове, который вернулся из Южной Кореи и тоже сбежал из-под карантина. Пилота сняла камера видеонаблюдения в подъезде, когда он покидал свое жилье. В итоге его нашли оперативники и объяснили, что он не может покидать квартиру в течение двух суток.

Как сообщал УНИАН, в Курской области России убили китайца, которого накануне выписали из больницы.