Написал заявление: в России уволился медбрат, фантазировавший об убийстве ветеранов

Анестезист писал на форуме, как убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

В России медбрат-анестезист Сергей Калинин, который писал на форуме «Двач» об убийствах ветеранов, уволился из больницы.

Читайте такжеУбил и закопал тело во дворе: в России экс-прокурор жестоко расправился с сожительницейОб этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пишет издание «Подъем».

«Он уволился сам. Написал заявление сегодня. Параллельно идет проверка правоохранительных органов. Результаты пока к нам не поступали», – отметили в ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, как анонимный пользователь рассказал на «Дваче», что убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, и ему «доставляет причинять умирающим людишкам мучения».

Другие пользователи начали искать автора и вышли на Сергея Калинина из пермской городской больницы имени Гринберга. 11 февраля он прошел тест на полиграфе, который подтвердил, что это он оставлял сообщения на форуме, но никого не убивал. Медбрат объяснил, что был пьян и шутил.