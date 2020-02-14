"У вас было два выкидыша": родившей первенца россиянке отказали в матпомощи

Зульфия Бахмутова планирует направить иск в суд и добиться положенной помощи.

28-летняя жительница Астрахани Зульфия Бахмутова родила первенца. Но ей отказали в материальной помощи, так как до этого у нее было два выкидыша.

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Об этом в Facebook рассказал депутат от "Справедливой России" Олег Шеин.

Региональные чиновники выплачивать деньги отказались, заявив, что у женщины уже были двое детей, поэтому речи о первенце идти не может.

Как уточняется, у женщины действительно были роды, но два раза неудачные. По первым родам осталась справка, по вторым - ничего (ребёнок весил меньше 500 граммов, по факту выкидыш). Теперь Зульфия планирует направить иск в суд и добиться положенной помощи.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения российской республики Чувашия Владимир Викторов предрек бесплодие всем женщинам, у которых до рождения ребенка было семь мужчин и более.