В России правоохранитель избил подростков
В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации сотрудника Росгвардии заподозрили в избиении подростков.
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Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У сотрудника Росгвардии и его друга случился конфликт с подростками в подъезде, которой впоследствии перерос в драку. В результате правоохранители избили подростков.
«В итоге подростки получили телесные повреждения, а сам росгвардеец теперь вместе с другом вынужден давать показания правоохранительным органам», - заявил источник.
По данному факту проводится служебная проверка.
Как сообщал УНИАН, житель Сахалинской области (Россия) пришел в отделение полиции, чтобы написать заявление о краже телефона. Но полицейские перепутали его фамилию с фамилией преступника и начали его бить.