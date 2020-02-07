В России правоохранитель избил подростков

В результате драки подростки получили телесные повреждения.

В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации сотрудника Росгвардии заподозрили в избиении подростков.

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Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У сотрудника Росгвардии и его друга случился конфликт с подростками в подъезде, которой впоследствии перерос в драку. В результате правоохранители избили подростков.

«В итоге подростки получили телесные повреждения, а сам росгвардеец теперь вместе с другом вынужден давать показания правоохранительным органам», - заявил источник.

По данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, житель Сахалинской области (Россия) пришел в отделение полиции, чтобы написать заявление о краже телефона. Но полицейские перепутали его фамилию с фамилией преступника и начали его бить.