Российские полицейские перепутали потерпевшего с преступником – и избили его

Копы набросились на россиянина, когда узнали его фамилию.

Житель Сахалинской области (Россия) пришел в отделение полиции, чтобы написать заявление о краже телефона. Но полицейские перепутали его фамилию с фамилией преступника и начали его бить.

Об этом сообщает Sakhalin.info.

По словам потерпевшего, копы набросились на него, когда узнали фамилию.

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«Били руками и ногами. По голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, что они хотят, мне не давали сказать. Потом из их разговора я понял, что они перепутали меня с моим однофамильцем, который у них был в розыске за разбой», – прокомментировал россиянин, добавив, что избиение продолжалось почти час.

«А потом решили сравнить данные с паспортом, и оказалось, что я – другой человек. Тогда меня отпустили», – сказал мужчина.

Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Когда россиянин пришел в полицию, после написания заявления, то увидел тех же правоохранителей.

«Они сказали, что если я не заберу заявление, то на меня «повесят» уголовное дело за угрозы какой-то семье. Я впервые о ней слышу, не судим, никогда не привлекался. У меня есть запись разговора на диктофон», – сказал он.

В ответ полиция назвала информацию недостоверной.

Как сообщал УНИАН, российскую блогерку из Екатеринбурга Екатерину Филатову избили в местном клубе за отказ ее подруги познакомиться.