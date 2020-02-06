На российском телевидении Трампа связали с коронавирусом (фото)

В России обвинили во вспышке коронавируса "плохих американцев".

В эфире программы «Время» на Первом канале (Россия) показали сюжет о новом коронавирусе, который вызвал вспышку неизвестной пневмонии в Китае. Пропагандисты Кремля озвучили несколько конспирологических теорий о происхождении вируса.

Перед сюжетом ведущий программы Кирилл Клейменов связал вирус с президентом США Дональдом Трампом – из-за конкурса красоты «Мисс Вселенная», на котором Трамп «раздавал короны» с 1996 по 2015 годы.

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«Чем в предыдущей жизни занимался Дональд Трамп – президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное – цели и задачи его использования становятся совершенно очевидными», – сказал ведущий.

В самом сюжете сначала озвучили версию о том, что вирус рукотворный, а его переносчиками стали летучие мыши, которые выбрались из института вирусологии в Ухане. В качестве доказательства корреспондент упомянул о «загадочном» геноме коронавируса, который, по его словам, расшифровали индийские ученые.

«Научную работу, правда, почему-то сняли с публикации. Но, во-первых, интернет все помнит, а, во-вторых, так еще загадочней. И есть о чем задуматься», – заявил корреспондент.

После этого российский вирусолог, который якобы входил в комиссии ООН, рассказал о том, что коронавирус сконструирован из вируса летучей мыши и змеи. Так называемый ученый предположил, что вирус создали или спецслужбы США, или американские фармацевтические корпорации.