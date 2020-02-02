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В России обрушилась крыша ночного клуба, один человек погиб (фото)

15:23, 02 февраля 2020
Русский міръ
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В больницу доставили четверых пострадавших / 54.mchs.gov.ru

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На площади 240 квадратных метров обрушилась пристройка из сандвич-панелей, которая использовалась под раздевалку. По предварительной информации, это произошло из-за большого количества снега на кровле. До прибытия спасателей из ночного клуба самостоятельно эвакуировались около 190 человек.

Один человек погиб. Врачи прооперировали двух пострадавших: у мужчины диагностировали перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени. Всего в больницу доставили четверых человек, которые попали под завалы. У двух других зафиксировано переохлаждение.

Отмечается, что здание, пристройка к которому обрушилась, по документам не эксплуатировалось. На данный момент возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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