В России зарубили академика РАН и его жену

По предварительным данным, у них рубленые раны.

В городе Зерноград Ростовской области неизвестные зарубили депутата Законодательного собрания, академика Российской академии наук Андрея Алабушева и его жену.

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Об этом во вторник, 28 января, сообщает издание Baza.

Тела депутата и его жены обнаружили в их квартире. По предварительным данным, у них рубленые раны.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», погибшие были застрелены.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Петербурге задержали российского профессора Олега Соколова, в его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения. Адвокат Соколова Александр Почуев заявлял, что не исключает «и версию самооговора» его подзащитного и иные версии преступления, «вплоть до мистических».