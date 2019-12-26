В РФ соратника Навального вывезли проходить военную службу на базе в Арктике (видео)

Силовики выломали двери в квартире Шаведдинова, заблокировали его мобильный, а потом самолетом доставили на Новую Землю.

В России вспыхнул скандал после того, как сторонника оппозиционера Алексея Навального в России забрали служить на военную базу в Арктике.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал в начале недели. Позже вышел на связь, позвонил Навальному и сообщил, что правоохранители выломали дверь в его квартире, заблокировали мобильный, а его самого самолетом доставили на Новую Землю - на одну из российских военных баз.

Адвокат Шаведдинова рассказал, что его подзащитный самооспаривал свой призыв, когда его забрали в армию. Навальный назвал произошее с его работником незаконным лишением свободы.

В Москве провели серию одиночных пикетов в поддержку Шаведдинова. Впрочем, в военном комиссариате российской столицы уверяют: все сделано законно.

Как сообщал УНИАН, ранее Тверской суд Москвы не принял иск сотрудников основанного оппозиционером Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) к президентк России Владимиру Путину.