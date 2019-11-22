Суд в России отказался принять иск организации Навального к Путину

Навальный и его сторонники считают Путина организатором уголовного дела против фонда.

Тверской суд Москвы не принял иск сотрудников основанного оппозиционером Алексеем Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК) к президенту России Владимира Путина. Согласно с Конституцией, требования к президенту России не принимаются в рамках административного судопроизводства, пояснила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Как пишет Радио Свобода, Навальный и сотрудники ФБК 21 ноября подали иск к Путину за дело об отмывании денег. Они требуют признать незаконной бездеятельность главы государства, который, по их мнению, никак не реагирует на нарушения конституционных прав сотрудников ФБК.

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Навальный и его сторонники считают Путина организатором уголовного дела против фонда. Утверждается, что президент поручил следственным органам возбудить дело из мести за антикоррупционные расследования ФБК и «с целью насильственного удержания власти».

Согласно с базами данных судов, в этом году к Путину было подано 28 исков. В них было либо отказано, либо судьи возвращали их заявителям. Так же судьи отказали во всех 24 исках, поданных к президенту России в 2018 году, и в 10 исках, поданных в 2017 году.

В сентябре и октябре этого года российская полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах в деле об отмывании денег в ФБК. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили 75 миллионов рублей, после чего якобы перечислили эти деньги на счета фонда. Подозреваемых в деле пока нет.