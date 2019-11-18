Кадыров назвал угрозы и запугивания частью "чеченской этики"

По мнению Кадырова, кровная месть нужна для того, чтобы "наладить согласие между людьми".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что угрозы убийством и запугивания являются частью «чеченской этики».

Об этом пишет Радио Свобода.

Читайте такжеОправдал племянника Кадырова: в Чечне министр поддержал пытки задержанныхКак сообщал УНИАН, ранее выступая перед правительством региона, Кадыров призвал убивать, сажать и запугивать пользователей интернета, которые «оскорбляют чью-то честь».

Теперь глава Чечни утверждает, что он говорил эти фразы разозлившись, а их якобы «попытались извратить».

«По нашей этике, по адату (традиция, обычай – ред.) вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву»... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю (такое – ред.)... В нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, ругать», – заявил Кадыров.

По его мнению, кровная месть нужна для того, чтобы «наладить согласие между людьми, и они не убивали друг друга».