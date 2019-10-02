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В России пасынок убил отчима, перепутавшего туалет с кухней

20:16, 02 октября 2019
Русский міръ
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Теперь пасынку грозит заключение / фото mukachevo.net

Об этом сообщает FlashNord, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по Архангельской области.

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Так, ночью 1 октября 23-летний молодой человек с матерью и отчимом распивали спиртные напитки. Когда 51-летний мужчина перепутал туалет с кухней и справил нужду в неположенном месте, у них с пасынком произошел конфликт.

В результате ссоры парень ударил отчима несколько раз деревянным подлокотником от дивана по голове, после чего схватил нож, отнес мужчину в коридор и ранил его. Мужчина умер на месте происшествия.

На следующий день молодой человек явился в полицию с признательными показаниями.  Теперь в отношении пасынка убитого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика. 

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Теги: #Россия#убийство