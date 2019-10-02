В России пасынок убил отчима, перепутавшего туалет с кухней

В отношении пасынка убитого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

В деревне Собино Архангельской области РФ в частном доме молодой парень убил отчима за то, что тот справил нужду на кухне.

Об этом сообщает FlashNord, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по Архангельской области.

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Так, ночью 1 октября 23-летний молодой человек с матерью и отчимом распивали спиртные напитки. Когда 51-летний мужчина перепутал туалет с кухней и справил нужду в неположенном месте, у них с пасынком произошел конфликт.

В результате ссоры парень ударил отчима несколько раз деревянным подлокотником от дивана по голове, после чего схватил нож, отнес мужчину в коридор и ранил его. Мужчина умер на месте происшествия.

На следующий день молодой человек явился в полицию с признательными показаниями. Теперь в отношении пасынка убитого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.