Чиновники пришли к выводу, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека». Таким образом, судьи удовлетворили иск министерства юстиции.

Об этом сообщает русская служба BBC.

«Ликвидировать общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», – цитирует издание решение суда.

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Решение планируют обжаловать в Европейском суде по правам человека.

В декабре 2018 года Генпрокуратура России инициировала проверку организации, но в установленном порядке движение не предъявило необходимые документы, заявили в Минюсте.

Чиновники пришли к выводу, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».

Ведомство также отметило, что принятый в 2014 году устав движения не соответствует поправкам в Гражданский кодекс, вступивший в силу накануне съезда организации. В движении же ответили, что тогда Минюст успешно зарегистрировал устав.

Кроме того, претензии министерства были связаны с многочисленными штрафами, наложенными на сотрудников движения "Роскомнадзором" из-за не указанного ими статуса «иностранного агента» в публикациях.

Как сообщал УНИАН, на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в бассейне утонул 8-летний ребенок.