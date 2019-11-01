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Россия ликвидировала движение "За права человека"

16:38, 01 ноября 2019
Русский міръ
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REUTERS

Об этом сообщает русская служба BBC.

«Ликвидировать общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», – цитирует издание решение суда.

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Решение планируют обжаловать в Европейском суде по правам человека.

В декабре 2018 года Генпрокуратура России инициировала проверку организации, но в установленном порядке движение не предъявило необходимые документы, заявили в Минюсте.

Чиновники пришли к выводу, что «движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ и положений своего устава».

Ведомство также отметило, что принятый в 2014 году устав движения не соответствует поправкам в Гражданский кодекс, вступивший в силу накануне съезда организации. В движении же ответили, что тогда Минюст успешно зарегистрировал устав.

Кроме того, претензии министерства были связаны с многочисленными штрафами, наложенными на сотрудников движения "Роскомнадзором" из-за не указанного ими статуса «иностранного агента» в публикациях.

Как сообщал УНИАН, на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в бассейне утонул 8-летний ребенок.

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Теги: #Россия#Кремль#права человека