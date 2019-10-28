Россиянин пожаловался на пытки в полиции и покончил с собой

Мужчина рассказал о применении к нему сотрудниками полиции недозволенных методов воздействия.

Житель города Николаевска-на-Амуре (Хабаровский край) записал видео в Instagram, в котором рассказал о пытках в полиции, а затем наложил на себя руки.

Об этом сообщают РИА Новости.

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Отмечается, что в видеосообщении мужчина рассказал о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району, следствием применения которых стало самоубийство автора видеоролика.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК России («Доведение до самоубийства»). Прокуратура контролирует ход проверки и оценку произошедшего следствием.

Как сообщал УНИАН, в Забайкальском крае Российской Федерации солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев и еще двух ранил в воинской части поселка Горный.