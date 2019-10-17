"Спасибо" в карман не положишь: в Омске прохожий спас парню жизнь и обокрал его

Прохожий повернул задыхающегося парня на бок, разомкнул ему челюсть и вытащил язык, после чего обокрал.

В Кировском округе Омска парень оказал первую помощь молодому человеку, потерявшему сознание после драки, и украл его телефон.

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Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

По данным ведомства, 23-летний парень отдыхал с друзьями в баре, поссорился с одним из посетителей и подрался с ним на улице. В результате он потерял сознание, но никто из находившихся рядом не мог оказать ему первую помощь. В это время мимо проходил другой парень, который помог пострадавшему.

Прохожий повернул задыхающегося парня на бок, разомкнул ему челюсть и вытащил язык. После этого он забрал из кармана пострадавшего телефон за 16 тысяч рублей, а позже сдал его в ломбарде за 4 тысячи рублей.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Новосибирска. В Омске он жил у брата и ездил на заработки в Москву, оттуда его вызвали для допроса. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).

Как сообщал УНИАН, в Москве 12-летняя школьница Алиса по дружбе отдала ромам полтора миллиона рублей.