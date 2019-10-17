Из больницы в СИЗО: в России задержали больного раком 73-летнего инвалида

Дело об экстремизме на пенсионера завели из-за того, что он написал пост о семитских народах во «ВКонтакте».

73-летнего жителя Сыктывкара Российской Федерации Владимира Баева, которого обвиняют по статьям об экстремизме, увезли из больницы прямиком в СИЗО.

Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на активистов Собрания общественности Коми.

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Баев находился под домашним арестом, но поехал в больницу из-за приступа астмы. В ночь на 16 октября 73-летнего пенсионера задержали. По информации активистов, за ним приехали сотрудники ФСБ. Баева срочно выписали из больницы и увезли в суд, где дежурный судья постановил заключить мужчину под стражу. Адвоката с Баевым не было.

Дело об экстремизме на пенсионера завели из-за того, что он написал пост о семитских народах во «ВКонтакте». Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: о публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти либо вражды.

Изначально Баева отпустили под подписку о невыезде, а в мае 2019 года перевели под домашний арест. До решения суда его внесли в список экстремистов Росфинмониторинга и заблокировали счета, на которые поступала пенсия.

Мужчина страдает от астмы и онкологического заболевания, он инвалид второй группы. Сыктывкарские активисты считают, что его преследуют по политическим мотивам. На балконе квартиры Баева его сторонники повесили плакат о деле пенсионера.

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