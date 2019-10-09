Три дня умирала в одиночестве: в РФ сына не пустили в реанимацию к 92-летней матери-ветерану

Сын больной женщины написал заявление в полицию о незаконных действиях врачей, однако, находясь в отделении, он узнал, что его мать умерла.

Врачи одной из московских больниц три дня не пускали сына и внука в реанимацию к женщине ветерану Великой Отечественной войны, возраст которой 92 года.

Об этом сообщает Рен-ТВ.

Читайте такжеБутылка водки и открытка от Путина: росСМИ рассказали о "наборе ветерану" ко Дню Победы

Сын пенсионерки Розы Светницкой Александр Гутенберг рассказал изданию, что его мать госпитализировали в тяжелом состоянии. Он попытался пройти к ней в палату, но его не пустили сначала медики, а потом и руководство клиники. Мужчина спросил у одной из работниц, почему его не пускают, на что ему ответили: «А мы вам не обязаны ничего объяснять».

На третий день Гутенберг написал заявление в полицию о незаконных действиях врачей. Находясь в отделении, он узнал, что его мать умерла.

«Мне страшно представить, о чем она думала в эти три дня? О том, что я ее бросил», - сказал москвич журналистам.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. В департаменте здравоохранения Москвы начали служебную проверку.

Напомним, недавно в России был принят закон о допуске родственников в реанимационное отделение.

Как сообщал УНИАН, сотрудники санатория в городе Лабинске Краснодарского края Российской Федерации взяли аванс с 86-летнего ветерана труда Николая Кацко и забронировали для него номер, но за месяц до отдыха отменили визит, сославшись на его возраст.