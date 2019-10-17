В России школьница напомнила учительнице о домашнем задании и была избита одноклассниками

После уроков девочка вышла из школы, одноклассники напали на нее, держали ее за руки, валяли по земле, били по голове и в живот.

Ученики четвертого класса школы №2 в Поронайске Сахалинской области избили одноклассницу после уроков за то, что она напомнила учительнице о домашнем задании.

Об этом сообщает Sakhalin.info.

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Мать пострадавшей рассказала агентству, что после уроков девочка вышла из школы, одноклассники напали на нее, держали ее за руки, валяли по земле, били по голове и в живот, разбросали ее учебники и личные вещи. В расправе участвовали семь-восемь учеников. Мальчика, который пытался заступиться за нее, никто не послушал, утверждает мать пострадавшей. Она добавила, что другие дети помогли ее дочери собрать вещи и вызвали такси. После происшествия школьница находится в больнице, сообщает агентство.

После случившегося в школе прошло родительское собрание. Мать пострадавшей девочки рассказала, что другие родители не оправдывали своих детей и пытались разобраться, кто стал инициатором избиения. Руководство школы отказалось комментировать происшествие.