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В России мэр города покончил с собой после увольнения с должности

12:42, 24 сентября 2019
Русский міръ
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Экс-мэр российского города совершил самоубийство / фото: bug.org.ua

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что в середине сентября у Фомина была встреча с руководством Самарской области, где ему предъявили претензии.

Начальство было недовольно тем, что чиновник "слишком много лечится и слишком мало работает". Утверждается, что руководство мэра даже подсчитало: Фомин находился в должности менее года, но на больничном за это время был почти 4 месяца.

Фомин вступил на должность мэра в декабре 2018 года. 23 сентября депутаты согласовали его увольнение с должности, а 24 сентября стало известно о самоубийстве экс-чиновника.

Как сообщал УНИАН, руководство красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний отстранило от работы исполняющего обязанности начальника колонии-поселения после опубликованной в интернете видеозаписи с корпоратива, где его подчиненные устроили стриптиз.

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Теги: #Россия#самоубийство