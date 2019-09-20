Танцевал весь отдел: начальника российской колонии отстранили от работы из-за стриптиза (видео)
Руководство красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отстранило от работы временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения после опубликованной в интернете видеозаписи с корпоратива, где его подчиненные устроили стриптиз.
Читайте такжеВ России женщина во время селфи прострелила себе голову
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
На сайте ведомства указано, что колонию-поселения №14 (КП-14) возглавляет подполковник РФ Александр Трефилов. Она находится в поселке Тамтачет Иркутской области.
Не рекомендуется к просмотру лицам младше 18-ти лет.
В ведомстве уточнили, что корпоратив проводился не на территории колонии, а в клубе поселка Тамтачет.