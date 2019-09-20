Танцевал весь отдел: начальника российской колонии отстранили от работы из-за стриптиза (видео)

В интернете опубликована видеозапись с корпоратива, где его подчиненные устроили стриптиз.

Руководство красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отстранило от работы временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения после опубликованной в интернете видеозаписи с корпоратива, где его подчиненные устроили стриптиз.

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Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

На сайте ведомства указано, что колонию-поселения №14 (КП-14) возглавляет подполковник РФ Александр Трефилов. Она находится в поселке Тамтачет Иркутской области.

Не рекомендуется к просмотру лицам младше 18-ти лет.

В ведомстве уточнили, что корпоратив проводился не на территории колонии, а в клубе поселка Тамтачет.