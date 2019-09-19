В России соцработница зарезала двух инвалидов

Украденные деньги женщина планировала потратить на ставки в онлайн-казино.

Российская соцработница из деревни Питкяранта РФ зарезала двух пенсионеров-инвалидов ради азартных игр.

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Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным СК, женщина пришла в квартиру брата и сестры возрастом 58 и 55 лет, зарезала их и скрылась, похитив 260 тысяч рублей. Установлено, что деньги она планировала использовать на ставки в онлайн-казино.

35-летняя соцработница теперь предстанет перед Верховным судом Карелии.

Обвиняемой инкриминируется убийство двоих человек, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений и разбой.

Как сообщал УНИАН, в Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку, вместо того, чтобы задержать ее за секс с парнем на пляже.