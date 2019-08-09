Я художник, я так вижу: в Москве хулиган "улучшил" картину за 10 миллионов рублей

Сотрудники галереи на протяжении нескольких недель не замечали изменений на полотне.

В Москве хулиган перерисовал портрет художника Владимира Суздальцева, который хранится в галерее Шилова на Знаменке.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.Читайте такжеЖаждал увидеть Путина: Третьяковский вор объяснил, почему украл картину

Работники музея обратились в полицию по факту случившегося и рассказали, что неизвестный человек смыл полотно, а потом самостоятельно добавил некоторые детали.

Сотрудники галереи на протяжении нескольких недель не замечали изменений на полотне, стоимость которого составляет 9,7 миллиона рублей.

В июле этого года сам живописец Александр Шилов во время обхода обратил внимание на то, что первый слой картины частично поврежден.

Как сообщал УНИАН, 27 января из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".