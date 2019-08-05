Россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешнему руководству РФ

Жители России считают свою власть коррумпированной, криминальной и далекой от народа.

Граждане РФ относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской.

Читайте такжеВ России к тушению лесных пожаров подключились шаманы с бубнами (видео)

Как сообщают «Ведомости», это следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках исследовательской программы «Советский простой человек».

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%). В то же время, современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Социологи отмечают, что такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы. К примеру, в 2008 году, когда общество находилось на пике удовлетворенности экономическим положением и было охвачено патриотически-милитаристской гордостью после войны с Грузией. Тенденция прослеживалась и в 2015–2016 гг, в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил, что использованный в исследовании метод позволяет выявить скрытые установки и избежать подстраивания под «правильное мнение». Респондент выбирает из большого числа определений те, которые соответствуют его представлениям об объекте.

Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», заключает социолог.

В апреле сообщалось, что 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны, почти половина – готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.