В Москве - "майдан": полицейские избивают людей дубинками, более 560 задержанных (фото, видео)

Число задержанных превысило 435 человек.

У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Инициатором митинга за свободные выборы стал оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания, пишет DW.

Начались ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ столкновения с силовиками в Москве, людей без разбора колотят дубинками. Протестующие кричат - иногда "Позор!", иногда от боли pic.twitter.com/fygnFBPUHh — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Число задержанных превысило 560 человек. В московской полиции оценили численность участников акции в 3,5 тысячи человек.

Как видно на фото с места событий, одной из участниц акции разбили лицо. Ее задержали, однако позднее отпустили. По информации телеканала "Дождь", пострадавшая - ​депутат Совета депутатов округа Хамовники. Сотрудников "Росгвардии" закидывают пластиковыми бутылками.