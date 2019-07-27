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В Москве - "майдан": полицейские избивают людей дубинками, более 560 задержанных (фото, видео)

16:48, 27 июля 2019
Русский міръ
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Полиция ищбивает людей дубинками / фото: Дождь

Инициатором митинга за свободные выборы стал оппозиционер Алексей Навальный,  арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания, пишет DW.

Число задержанных превысило 560  человек. В московской полиции оценили численность участников акции в 3,5 тысячи человек.

Как видно на фото с места событий, одной из участниц акции разбили лицо. Ее задержали, однако позднее отпустили. По информации телеканала "Дождь", пострадавшая - ​депутат Совета депутатов округа Хамовники. Сотрудников "Росгвардии" закидывают пластиковыми бутылками.

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Теги: #Москва