В сети показали видео, как еще один грузинский ведущий обматерил Путина (18+)

Габуния не был первым грузинским журналистом, обматерившим Путина.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Украинский журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание пользователей сети, что Георгий Габуния был не первым грузинским журналистом, который позволил себе жесткие высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина.

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Блогер опубликовал на своей странице в Twitter архивное видео 2013 года, где еще один грузинский журналист обматерил главу РФ.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот, например, видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", - прокомментировал ролик Казанский.

Как слышно на видео, часть нецензурных слов, сказанных журналистом, произносится на грузинском языке. Но затем ведущий обращается к Путину и на русском.

Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот например видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот разhttps://t.co/xwtv7xIP7H — Денис Казанський (@den_kazansky) July 10, 2019

Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

В Кремле заявили, что считают "большим позором для грузин" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+