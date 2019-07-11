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В сети показали видео, как еще один грузинский ведущий обматерил Путина (18+)

10:30, 11 июля 2019
Русский міръ
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Украинский журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание пользователей сети, что Георгий Габуния был не первым грузинским журналистом, который позволил себе жесткие высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина.

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Блогер опубликовал на своей странице в Twitter архивное видео 2013 года, где еще один грузинский журналист обматерил главу РФ.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот, например, видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", - прокомментировал ролик Казанский.

Как слышно на видео, часть нецензурных слов, сказанных журналистом, произносится на грузинском языке. Но затем ведущий обращается к Путину и на русском.

Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

В Кремле заявили, что считают "большим позором для грузин" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

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Теги: #Грузия#ведущий#Владимир Путин