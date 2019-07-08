У Путина отреагировали на отборную брань в его адрес в эфире телеканала "Рустави 2" (видео 18+)

Ведущий программы "P.S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Руставі 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

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В Кремле считают "большим позором для грузин" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, и всё это ни что иное как последствие нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем", - заявил Песков.

"Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку", - добавил он.

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По словам Пескова, подобного рода поведение, "будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, это недостойно грузинского народа".

"Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И конечно, это большой позор для грузин - то, что произошло", - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.