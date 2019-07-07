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"Иди на ***, вонючий оккупант": ведущий главного канала Грузии обложил Путина в эфире отборными матами

22:17, 07 июля 2019
Мир
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На грузинском ТВ произошло беспрецедентное событие / скриншот

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Ведущий программы «P. S» Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта.

«На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», – сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.

«Ты, вонючий оккупант», – сказал Габуниа.

Отметим, обнародованное в сети видео (18+)содержит большое количество нецензурной лексики.

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Теги: #Грузия#Владимир Путин