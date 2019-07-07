"Иди на ***, вонючий оккупант": ведущий главного канала Грузии обложил Путина в эфире отборными матами
22:17, 07 июля 2019Мир
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«На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», – сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.
На грузинском ТВ произошло беспрецедентное событие / скриншот
Главный грузинский телеканал «Рустави 2» на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимира Путина.
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Ведущий программы «P. S» Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта.
«На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», – сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.
«Ты, вонючий оккупант», – сказал Габуниа.
Отметим, обнародованное в сети видео (18+)содержит большое количество нецензурной лексики.
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