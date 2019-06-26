В последний путь: в Красноярске выпускников поздравили тортом с "надгробными плитами" (фото)
12:11, 26 июня 2019Русский міръ
980 0
Как оказалось, идея подарить такой торт принадлежит родителям учащихся.
Фото: сообщество во "Вконтакте" "Типичный Красноярск - Столица Сибири"
В Красноярске выпускников школы №143 поздравили тортом, украшенным «надгробными плитами» с фотографиями учащихся.
Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на страницу "Типичный Красноярск. Столица Сибири" во "ВКонтакте".
Читайте такжеВ РФ в школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за детьми (видео)
Как оказалось, идея подарить такой торт принадлежит родителям учащихся.
Пользователи соцсети разделились во мнениях относительно подарка. Одни назвали родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.
"Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в школе по случаю окончания школы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter