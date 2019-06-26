В последний путь: в Красноярске выпускников поздравили тортом с "надгробными плитами" (фото)

Как оказалось, идея подарить такой торт принадлежит родителям учащихся.

В Красноярске выпускников школы №143 поздравили тортом, украшенным «надгробными плитами» с фотографиями учащихся.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на страницу "Типичный Красноярск. Столица Сибири" во "ВКонтакте".

Читайте такжеВ РФ в школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за детьми (видео)

Как оказалось, идея подарить такой торт принадлежит родителям учащихся.

Пользователи соцсети разделились во мнениях относительно подарка. Одни назвали родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.

"Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в школе по случаю окончания школы.