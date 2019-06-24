"Я что, свою жену не узнаю?" - в России двух покойниц по ошибке похоронили в чужих могилах

То, что сотрудники перепутали тела трех женщин, обнаружилось после вскрытия могил.

В Мурманской области сотрудники патологоанатомического отделения Апатитско-Кировской центральной городской больницы перепутали тела трех покойниц, когда выдавали их родственникам.

Об этом сообщает издание "Хибинформбюро».

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На трупах перепутали бирки, и двух из трех покойниц уже похоронили в чужих могилах. Ошибку заметили родственники третьей женщины.

"Я захожу, смотрю и отвечаю: "Это не моя мама! Эта бабушка лет на двадцать старше нее, моей маме всего 66 лет!" Папа еще сказал: "Я что, свою жену не узнаю?" Доказывали по приметам, что это не она. Тела мамы в морге так и не нашли. Стали звонить в прокуратуру, вызвали полицию. Пока ждали полицейских, сотрудники морга вызвонили тех, кто хоронил своих родных в этот же день. Пришли парень с девушкой, заплаканные тоже - и это оказалась их бабушка! То есть они похоронили не того человека!", - рассказала изданию дочь одной из умерших Евгения Палатникова.

То, что сотрудники перепутали тела трех женщин, обнаружилось после вскрытия могил, добавила Палатникова.