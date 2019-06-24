В России самолет с 30 детьми на борту экстренно сел из-за разгерметизации

На борту находились 98 пассажиров, из них 30 детей.

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу, вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации.

Об этом сообщила в понедельник РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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Ранее пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван сообщила, что в понедельник в 02.19 по местному времени самолет авиакомпании Utair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью.

Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находились 99 пассажиров. По словам Ризван, пассажиры добрались из Самары в Уфу резервным бортом.

"Причина вынужденной посадки: срабатывание сигнализации о разгерметизации салона воздушного судна", - сказала собеседница.

По ее словам, на борту находились 98 пассажиров, из них 30 детей, они вылетели в Уфу в 06.40 альтернативным рейсом, задержка составила 4 часа 30 минут. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет РФ обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера Боинг 737-800 авиакомпании S7, который летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза.