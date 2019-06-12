"Кто нерусского привёл? Американец - свободен!" - московские силовики отличились на акции своим русофобством (видео)

В центре Москвы задержали более 200 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных.

Сотрудники Росгвардии задержали иностранного гражданина во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Мужчину хотели посадить в автозак, но потом отпустили, узнав, что он гражданин США.

Видеозапись случившегося появилась в Youtube.

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“Он же нерусский! Кто нерусского привёл? Американец - свободен!» - сказал силовик.

Несколько сотен москвичей собрались в центре российской столицы у памятника Грибоедову и организовали марш к главному зданию Министерства внутренних дел РФ. В итоге в автозаки поместили более 200 человек. Среди них журналисты Meduza, «Дождя», «Коммерсанта» и «МБХ Медиа».

Участники пришли на акцию в майках с надписью «Свободу Голунову», а также раздавали листовки с фамилиями людей, обвиненных в торговле наркотиками, хотя на самом деле они занимались активной общественной деятельностью. В листовках также упоминались граждане Украины, в частности, Владимир Присич.

Кроме того, некоторые участники акции пришли с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченко, крымских татар и военнопленных украинских моряков.

На данный момент полиция продолжает выборочные задержания. ОМОН заблокировал подходы и проезды к зданию МВД РФ (Петровка, 38).

Напомним, спецкора издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Преследование журналиста вызвало волну возмущения в обществе.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с Ивана Голунова сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.