Российский морпех на учениях утонул вместе с БТР

Детали случившегося во время учений не разглашаются.

На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец.

Читайте такжеРоссийским военным разрешат платить за сгоревшие танки и самолеты в рассрочку

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник. По его словам, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине. В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.

Ранее в российском Курске военные на бронетранспортерах устроили серьезную аварию в центре города, зажав целую полосу легковушек.