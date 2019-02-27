Невежливые люди: в РФ военные на БТР смяли ряд легковушек (фото)

Вероятно, один из бронетранспортеров резко остановился.

В среду, 27 февраля, в российском Курске военные на бронетранспортерах устроили серьезную аварию в центре города, зажав целую полосу легковушек.

Снимки с места ДТП появились на сайте kurskcity.ru.

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На фотографиях видно, как два БТР зажали между собой сразу четыре легковых автомобиля.

Вероятно, один из бронетранспортеров резко остановился, а тот, что ехал позади, не успел среагировать и зажал все четыре машины.

В результате инцидента, в такси Renault Logan сильно помяло кузов. То же самое произошло и с капотом первого автомобиля.

Больше никаких подробностей об инциденте нет.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года в Хабаровском крае во время транспортировки военной гусеничной техники танк Т-72 упал с трала и съехал в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.