В США старик при помощи трактора пытался помешать жене уйти из дома

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Стюарт заявил, что жена пыталась забрать его имущество.

В американском штате Флорида арестовали мужчину, который использовал трактор, чтобы остановить пытавшуюся уйти супругу.

Об этом сообщает издание Newsweek.

После семейной ссоры жена 64-летнего Дэнни Ли Стюарта решила расстаться с мужем. Она вернулась домой за вещами, отнесла их в свою машину и собиралась уехать, но дорогу преградил ее муж на тракторе.

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Используя технику, он пробил забор, подъехал к автомобилю и выбил погрузочными вилами стекло задней двери на стороне водителя. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Стюарт заявил, что жена пыталась забрать его имущество. Однако, о каком именно имуществе шла речь, он объяснить не смог.

Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами без намерения совершить убийство.