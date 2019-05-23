В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Все произошло на глазах у врача, сейчас она находится в шоковом состоянии.

В воронежском областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку.

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Как сообщает «Комсомольская правда», по неизвестной пока причине у машины заклинило подъемный механизм, и аппарат всем своим весом рухнул на женщину.

Очевидцы рассказали журналистам, что все произошло на глазах у врача, которая не смогла остановить машину. Сейчас медик находится в шоковом состоянии.

Причины инцидента устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что в России второклассник отравил 13 друзей конфетами с крысиным ядом.