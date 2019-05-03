"Все равны, но некоторые равнее": в РФ мэр города устроил себе VIP-Пасху (фото)

Мэр Сызрани устроил себе Пасху отдельно от "простолюдинов".

В Сызрани местные чиновники устроили себе Пасху со священниками, но без «простолюдинов».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как отмечает источник, на отгороженном и закрытом от глаз остальных горожан пятачке расположились мэр Сызрани Николай Лядин, депутат Денис Кравчук и еще несколько местных «аристократов».

«Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-загон, чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых», - говорится в сообщении.