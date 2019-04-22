В РФ одобрили закон об изоляции рунета

Пленарное заседание Совета Федерации РФ началось с задержкой из-за отключения света.

Совет Федерации России одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета. За закон проголосовал 151 член Совфеда, против - четыре; еще один сенатор воздержался. Теперь документ поступит на подпись президенту РФ.

Читайте такжеГлава Следкома РФ перепутал "Инстаграм" с "Телеграмом" и призвал закрыть его

Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года, пишет "Медуза".

Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Отмечается, что пленарное заседание Совета Федерации началось с задержкой из-за отключения электричества.

Как сообщал УНИАН, закон был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».