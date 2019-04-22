В РФ одобрили закон об изоляции рунета
Совет Федерации России одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета. За закон проголосовал 151 член Совфеда, против - четыре; еще один сенатор воздержался. Теперь документ поступит на подпись президенту РФ.
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Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года, пишет "Медуза".
Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.
Отмечается, что пленарное заседание Совета Федерации началось с задержкой из-за отключения электричества.
Как сообщал УНИАН, закон был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».