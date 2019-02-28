Путин наградил народного артиста Украины орденом

В 1999 году Михаил Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины.

Президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и исполнителю собственных произведений Михаилу Жванецкому.

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Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Сатирик родился в Одессе. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России. Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в «белый список» исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии.

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