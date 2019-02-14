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"Не святой": Шнуров написал стихотворение про "отмечающего" Валентина

12:00, 14 февраля 2019
Русский міръ
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Стих он опубликовал на своей странице в Instagram. / фото УНИАН

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Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.

В нем музыкант рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».

По задумке автора стихотворения, его герой употребляет алкогольные напитки как за счастливые пары, так и за тех, кто не состоит в браке.  

Валентин с утра уже 

Отмечает, гляньте. 

Пьёт за жён и за мужей, 

В полном варианте. 

И за тех кто так, вне брака, 

Наливает с лишком. 

Обошёл уж три барака 

Ловкий шалунишка. 

Светится, хоть свет туши! 

Он сошёл будто с картин 

И шатался от души, 

Не святой, но Валентин! 

Вот, уже лежит ничком, 

В пиджачке гвоздика. 

Всех влюблённых с праздничком 

Поздравляет дико!

Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров матерным стихом объяснил падение доходов россиян.

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Теги: #стихи#Шнуров