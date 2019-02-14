"Не святой": Шнуров написал стихотворение про "отмечающего" Валентина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в честь Дня святого Валентина.
Читайте такжеГороскоп на 14 февраля: что ждать каждому знаку Зодиака в День святого Валентина
Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.
В нем музыкант рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».
По задумке автора стихотворения, его герой употребляет алкогольные напитки как за счастливые пары, так и за тех, кто не состоит в браке.
Валентин с утра уже
Отмечает, гляньте.
Пьёт за жён и за мужей,
В полном варианте.
И за тех кто так, вне брака,
Наливает с лишком.
Обошёл уж три барака
Ловкий шалунишка.
Светится, хоть свет туши!
Он сошёл будто с картин
И шатался от души,
Не святой, но Валентин!
Вот, уже лежит ничком,
В пиджачке гвоздика.
Всех влюблённых с праздничком
Поздравляет дико!
Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров матерным стихом объяснил падение доходов россиян.