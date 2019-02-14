"Не святой": Шнуров написал стихотворение про "отмечающего" Валентина

В нем музыкант рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в честь Дня святого Валентина.

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Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.

В нем музыкант рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».

По задумке автора стихотворения, его герой употребляет алкогольные напитки как за счастливые пары, так и за тех, кто не состоит в браке.

Валентин с утра уже

Отмечает, гляньте.

Пьёт за жён и за мужей,

В полном варианте.

И за тех кто так, вне брака,

Наливает с лишком.

Обошёл уж три барака

Ловкий шалунишка.

Светится, хоть свет туши!

Он сошёл будто с картин

И шатался от души,

Не святой, но Валентин!

Вот, уже лежит ничком,

В пиджачке гвоздика.

Всех влюблённых с праздничком

Поздравляет дико!

Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров матерным стихом объяснил падение доходов россиян.