"Что? Где? Когда?": в России учитель насиловал школьниц на интеллектуальной игре

После публикации переписок с одной из школьниц, учитель заявил, что пострадавшие «сами хотели» секса и его «не будет мучить совесть».

В России прокуратура начала проверку в отношении учителя нескольких учебных заведений Казани Айрата Мухарлямова, которого бывшие ученицы обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.

Об этом сообщает «Новая газета».

Обращение в прокуратуру составил главный редактор издания «Площадь свободы» Ксения Лукичева, опубликовавшая статью о насильнике.

Семь бывших учениц рассказали о том, как учитель истории спаивал их, раздевал и просил «доставить ему удовольствие» во время поездок на турниры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». По их словам, домогательства происходили в 2013-2017 годах, когда учитель истории работал в нескольких школах.

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Одна из девушек сообщила, что он трогал ее за грудь, засовывал руки ей в трусы и просил «отсосать ему», другая вспомнила, как он «стянул с нее штаны» и начал уговаривать «дать хотя бы в попу». 15-летней ученице, по ее словам, он предложил сделать ему минет за блок сигарет, после чего «силой поставил ее на колени, взял за волосы и начал двигать ее голову к своему члену».

После публикации переписок с одной из школьниц, учитель заявил, что пострадавшие «сами хотели» секса и его «не будет мучить совесть».

Прокуратура Казани начала проверку сообщений СМИ о Мухарлямове.

Директоры учреждений, где работал Мухарлямов, не слышали о случаях домогательств и отзывались о нем, как о хорошем педагоге и тренере. В пресс-службе мэрии заявляли, что за время его работы в гимназии № 19 от учеников и родителей жалоб не поступало. Мухарлямов заявлял, что во время его поездок с детьми «ничего такого не было».