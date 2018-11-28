Известный российский режиссер прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации (видео)

Михалков также рассказал о своем отношении к геям.

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не любит геев и никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине.

Об этом он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале вДудь.

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"Я не люблю их (гомосексуалов — УНИАН.)… Ну для меня это, прости, противоестественно. А почему я должен их любить?... Ты их любишь?.. У тебя есть дети? Ты хотел бы, чтобы мальчик стал геем?.. Я говорю о том, что мне не близко... Я говорю о том, что для меня легализация… однополых браков — это истребление человечества. Для меня... Я могу ошибаться… Если человек живет этим, и это его устраивает… — ради Бога…", - отметил режиссер.

Также Михалков прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации: "Слушай, это очень выгодно... Потому что я не гей… Выгода во всем. Когда тебя упрекают, в том, что у тебя там тут роман или здесь роман… "Какой с ним у нее роман, ну вы что, он гей"… Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам", — заявил он.

На вопрос Дудя, испытывал ли Михалков сексуальное влечение к мужчине, тот ответил: "Никогда".

Смотрите видео с 57:48

Стоит отметить, что Михалков неоднократно поддерживал политику Путина. Также выступал его доверенной особой в двух президентских кампаниях. Выступал в поддержку оккупантов в Украине.