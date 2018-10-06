"Голова хотела дышать": в России мужчина воткнул себе в голову нож и выжил (видео)

Нож прошел сквозь весь череп, но мужчина был в сознании.

В российском городе Ростов мужчина воткнул себе в голову нож и выжил. Более того он даже смог назвать свои паспортные данные.

Нож прошел сквозь весь череп, но мужчина был в сознании. Свой поступок он объяснил тем, что «голова хотела дышать».

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Видео Маришка Яковлева

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