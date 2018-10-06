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"Голова хотела дышать": в России мужчина воткнул себе в голову нож и выжил (видео)

14:59, 06 октября 2018
Русский міръ
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Россиянин воткнул себе в голову нож и остался в сознании / фото Mash

Нож прошел сквозь весь череп, но мужчина был в сознании. Свой поступок он объяснил тем, что «голова хотела дышать».

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Видео Маришка Яковлева

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив.

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Теги: #Россия#нож