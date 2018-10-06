"Голова хотела дышать": в России мужчина воткнул себе в голову нож и выжил (видео)
14:59, 06 октября 2018Русский міръ
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Нож прошел сквозь весь череп, но мужчина был в сознании.
Россиянин воткнул себе в голову нож и остался в сознании / фото Mash
В российском городе Ростов мужчина воткнул себе в голову нож и выжил. Более того он даже смог назвать свои паспортные данные.
Нож прошел сквозь весь череп, но мужчина был в сознании. Свой поступок он объяснил тем, что «голова хотела дышать».
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Видео Маришка Яковлева
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