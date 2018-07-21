В России собираются признать медведей стратегическим объектом

15:37, 21 июля 2018
Русский міръ
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В России медведей решили признать стратегически важным ресурсом / фото npp-synevyr.net.ua

Об этом сказано в законопроекте, внесенным ФСБ, передает Страна

Данные меры приняты для ужесточения ответственность за контрабанду бурых и гималайских медведей.

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За контрабанду медведей предлагается установить ответственность, которая предусматривает наказание в виде тюрьмы на срок до десяти лет, если преступление совершил один человек, и до 12 лет, если действовала группа. В пояснительной записке к документу сказано, что данные животные востребованы на черном рынке.

Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого вызывает наименьшие опасения, а у гималайского медведя вообще нет охранного статуса. Кабарга относится к уязвимым видам, которые рискуют в скором времени стать вымирающими.

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Теги: #Россия#бурые медведи