В России собираются признать медведей стратегическим объектом

В пояснительной записке к документу сказано, что эти животные востребованы на черном рынке.

В России в перечень стратегически важных ресурсов и товаров включили медведей и кабаргов.

Об этом сказано в законопроекте, внесенным ФСБ, передает Страна.

Данные меры приняты для ужесточения ответственность за контрабанду бурых и гималайских медведей.

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За контрабанду медведей предлагается установить ответственность, которая предусматривает наказание в виде тюрьмы на срок до десяти лет, если преступление совершил один человек, и до 12 лет, если действовала группа. В пояснительной записке к документу сказано, что данные животные востребованы на черном рынке.

Международный союз охраны природы считает бурого медведя видом, возможность вымирания которого вызывает наименьшие опасения, а у гималайского медведя вообще нет охранного статуса. Кабарга относится к уязвимым видам, которые рискуют в скором времени стать вымирающими.