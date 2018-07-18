"Один пластический хирург на двоих": любимая гимнастка Путина удивила сеть своим видом (фото)
08:50, 18 июля 2018Русский міръ
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Алину Кабаеву заподозрили в чрезмерном увлечении пластической хирургии.
Алину Кабаеву называют "любимой" гимнасткой Путина / скриншот 1tv_official
В сети обсуждают внешний вид российской гимнастки и общественного и политического деятеля Алины Кабаевой, которую называют "любимой" гимнасткой президента РФ Владимира Путина.
скриншот 1tv_official
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Так, показательный нюанс отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий. "У них с Путиным один пластический хирург на двоих - чем дальше, тем меньше между ними различий", - написал он в своем Telegram.
Напомним, ранее пользователи сети высмеяли странный наряд Алины Кабаевой. Гимнаста надела платье с гербом России на всю грудь.
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