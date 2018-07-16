В России построенный к ЧМ-2018 за 16 миллиардов рублей стадион размыло дождем: опубликовано видео
09:43, 16 июля 2018Русский міръ
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Дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также тротуар и склоны у стадиона «Волгоград Арена».
В России размыло стадион к ЧМ-2018
Российский стадион "Волгоград Арена", который построили за 16 млрд рублей специально к чемпионату мира по футболу-2018, не выдержал сильных дождей.
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Как сообщает «Блокнот. Волгоград», дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также тротуар и склоны у стадиона «Волгоград Арена».
Также провалился насыпной грунт на склоне вдоль стадиона «Волгоград Арена».
Как сообщал УНИАН, в России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу разрушил дождь.
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