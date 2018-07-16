В России построенный к ЧМ-2018 за 16 миллиардов рублей стадион размыло дождем: опубликовано видео

Дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также тротуар и склоны у стадиона «Волгоград Арена».

Российский стадион "Волгоград Арена", который построили за 16 млрд рублей специально к чемпионату мира по футболу-2018, не выдержал сильных дождей.

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Как сообщает «Блокнот. Волгоград», дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также тротуар и склоны у стадиона «Волгоград Арена».

Также провалился насыпной грунт на склоне вдоль стадиона «Волгоград Арена».

Как сообщал УНИАН, в России отремонтированную к мундиалю за 786 миллионов рублей дорогу разрушил дождь.