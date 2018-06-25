Оградилась, что ли?: в России судья сделала в зале заседания "магический круг" из соли (фото)

Инцидент произошел 25 июня в Ленинском районном суде: судья обсыпала зал судебного кабинета дорожками соли, очертив соляным кольцом свой стол.

Судья Ленинского районного суда Уфы (РФ) Наиля Идиатова перед заседанием расчертила дороги из соли по всему залу, а также обвела ей свой стол.

Инцидент произошел накануне рассмотрения иска жителей Уфы к местному заводу, который якобы загрязняет питьевую воду. Когда истцы прошли в зал судебного заседания, они увидели, что по всему полу рассыпана соль. Соляной дорожкой обведен и стол судьи. Судья Наиля Идиатова объяснить необходимость соляных дорожек отказалась и все вопросы игнорировала, передает Proufu.ru.

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"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: «Что вокруг меня насыпали?». Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?» – снова молчит, – рассказала о произошедшем правозащитница Альмира Жукова. – Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение. Буду ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой".

Суеверные люди считают, что если очертить вокруг себя солью "магический круг", то он защитит от сверхъестественных сил.

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