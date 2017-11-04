Приняла фотожабу за реальность: Захарова заявила, что бин Ладен встречался с Клинтон

Представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» 30 октября заявила, что Осама бин Ладен в свое время бывал на приеме в Белом доме, передает Meduza.

«Вспомните эти фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бин Ладена. Это же классический лоббизм в самом настоящем смысле слова. Ну вот вы вспомните: та же самая схема, закачивание денег в конкретную фигуру, в частности, бин Ладена, встречи его и переговоры в Белом доме, промоушн его», - сказала Захарова.

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В действительности, Осама бин Ладен в Белом доме никогда не бывал, на что Марии Захаровой сразу указали журналисты. Захарова в своей речи, вероятно, ссылалась на фейковую фотографию, где Хиллари Клинтон держит за руку Осаму бин Ладена. Бывший террорист № 1 помещен на изображение при помощи фотошопа. На оригинальной фотографии Клинтон здоровается с индийским исполнителем Шубхашишем Мукхерджи.

В ответ на разоблачение Мария Захарова заявила, что когда говорила о бин Ладене в Белом доме, имела в виду не самого бин Ладена, а его «коллег и соратников».

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД РФ заявили, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные.