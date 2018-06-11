Российское гостеприимство: в Москве ряженый полицейский ограбил бразильского болельщика

Ограбление, жертвой которого стал 54-летний Петер Кардозо, произошло в самом центре российской столицы.

В Москве неизвестный в форме сотрудника полиции ограбил гражданина Бразилии, который прибыл в Россию на ЧМ-2018.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, ограбление, жертвой которого стал 54-летний Петер Кардозо, произошло в самом центре российской столицы.

«Человек в форме подошел к Петеру на Большой Грузинской, попросил показать документы и все, что есть в карманах. Фавелы (трущобы в городах Бразилии – ред.) бразильца ничему не научили, поэтому он вытащил паспорт и 2000 долларов. Коп все посмотрел, вернул, но когда Петер пересчитал наличность, то очень расстроился - не хватало 1400», – отмечается в сообщении.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что ростовские "казаки" пообещали не бить иностранцев и геев во время ЧМ-2018. В российском Ростове-на-Дону более 300 казаков готовятся оказывать полиции помощь в охране общественного порядка в период проведения в России Чемпионата мира по футболу.