На побережье Черного моря россиянин забил камнями мужчину и его сына "за нецензурную брань"

На пляже курорта Туапсе 55-летний мужчина убил двоих местных жителей - по его словам, он хотел "преподать урок" за пьянство и матерщину.

Жителя Оренбургской области РФ, 55-летнего Сергея Шаталкина признали виновным в смерти 46-летнего жителя Туапсе и его 21-летнего сына. По решению суда Шаталкин проведет за решеткой 17 лет в колонии строгого режима.

После задержания Шаталкина он сознался в содеянном. Как оказалось, мужчина приехал на черноморский курорт, чтобы отдыхать "дикарем". Сергей ночевал в собственном автомобиле. По его словам, в ночь на 28 сентября 2014 года во время прогулки вдоль берега моря он увидел мужчин, которые якобы были пьяны и нецензурно выражались. Его замечание переросло в конфликт, в результате он забил их камнями.

Версию Шаталкина ранее ставили под сомнение. Знакомые Жуковых говорили, что они не злоупотребляли спиртным. Андрей к тому же был спортсменом. Как убийца справился в одиночку с двумя мужчинами, казалось непонятным.

По версии следствия, Шаталкин, "используя незначительный повод", "взял камень и стал им наносить удары в область головы обоих оппонентов". Николай и Андрей получили смертельные черепно-мозговые травмы.

Убийца сбросил трупы в море и скрылся. 28 сентября тело старшего Жукова, выброшенное волнами на пляж, было обнаружено. Спустя два дня там же нашли и Андрея. Также на месте преступления была обнаружена окровавленная галька, ставшая орудием расправы.