В российской глубинке отвергнутый любовник попытался уничтожить дом девушки с помощью сапога

Мужчина подпалил обувь и бросил ее под стоявший на веранде коттеджа диван. В результате начался пожар, но его удалось вовремя потушить.

В одном из поселков в Карелии (РФ) обозленный мужчина попытался сжечь дом бывшей сожительницы с помощью резинового сапога. Об этом сообщается на сайте регионального министерства внутренних дел России.

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Мужчина подпалил обувь и бросил ее под стоявший на веранде коттеджа диван. В результате начался пожар, но его удалось вовремя потушить. Жилая постройка осталась практически невредимой, никто из жильцов также не пострадал.

Владелица дома обратилась за помощью в полицию. Оперативники быстро установили все обстоятельства случившегося. Некоторое время назад заявительница проживала совместно с 30-летним поджигателем. Накануне происшествия она сообщила ему, что отношения окончательно завершены. Это задело бывшего сожителя, и он решил отомстить. Резиновый сапог, использованный при поджоге, он нашел на улице.

В настоящее время гражданин дал признательные показания.